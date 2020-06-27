Суркіс закликав УАФ припинити "займатися профанацією"

Фото: Ігор Суркс (fcdynamo.kiev.ua)

Президент київського "Динамо" відреагував на заяви віце-президента УАФ про роботу суддівського корпусу

Заклики віце-президента Української асоціації футболу (УАФ) Олега Протасова до представників суддівського корпусу - поставитися до виконання своїх обов'язків максимально відповідально і сконцентровано - є не більше, ніж профанацією і "окозамилюванням". Кожен повинен займатися своєю справою.

Про це заявив президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс в коментарі РБК-Україна

"Гасла і заклики не піднімуть професійний рівень суддівського корпусу ні на йоту. Комітет арбітрів регулярно і системно, а не у зв'язку з тим, що "настає пора вирішальних матчів", як каже Протасов, повинен готувати якісних фахівців і відповідати за результати їх роботи", - сказав Ігор Суркіс.

Він також заявив, що не розуміє, чому раптом чиновник, розповідаючи про незалежність наших арбітрів, одночасно "дозволяє собі давати їм керівні установки".

"Навіть якщо це примітивна агітація трудящих в стилі партзборів. Він що, має той же статус і повноваження, що й Лучано Промені? На мій погляд, адміністрація УАФ, насамперед, зобов'язана створити необхідні умови для організації суддівства в УПЛ і ПФЛ на рівні європейських стандартів. І тоді не потрібно буде напередодні кожного туру вимовляти виховні пафосні промови, звернені до честі і совісті окремих суддів", - додав Суркіс.

За його словами, він чудово розуміє, "навіщо і кому персонально адресовані такі прямі і завуальовані начальницькі попередження".

"Прочитую між рядків - чому та в якому контексті згадуються або замовчуються різні прізвища арбітрів, залежно від наближення відповідальних матчів тих чи інших команд. Всі ці кулуарні ігри нашої федерації давно є секретом полішинеля. І як тут втриматися від сарказму, дивлячись на чиновників Будинку футболу, які поспішили повісити собі на груди медальки за впровадження в наш чемпіонат системи VAR. А що в результаті? Поспішили – людей насмішили? Але реально футбольному співтовариству не до сміху, бачачи те, як неадекватно використовується в більшості матчів цей допоміжний суддівський ресурс. Вболівальники обурені, журналісти роздратовані, експерти в подиві... Зате УАФ продовжує рекламувати VAR як панацею від усіх претензій, які висловлюються учасниками змагань на адресу рефері", - заявив Ігор Суркіс.

Своєю чергою, президент ФК "Динамо" (Київ) закликав Протасова припинити займатися піаром на тлі VAR і не перетворювати гру на футбольному полі у шахову партію.

"Дайте необхідний час арбітрам досконало оволодіти цією технологією, щоб вони не дискредитували ні себе, ні саму ідею прийняття рішень у спірних ситуаціях за допомогою відео-асистента. І взагалі, не смішіть суддів своїми наївними пустопорожніми речівками в стилі гасел КПРС, не тисніть на них своїми інтригами і напівнатяками. Не намагайтеся заховати за цією чиновницькою балаканиною свою повну професійну неспроможність і марність. Це я звертаюся до колишньої легенди "Динамо" - Олега Протасова. Займіться краще тим, за що вас колись давно любили київські вболівальники. Питання суддівства - це точно не ваш коник", - резюмував Ігор Суркіс.

Нагадаємо, раніше Олег Протасов заявив, що рівень суддівства в Україні низький, а до футбольного арбітражу завжди були претензії.

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Автор: РБК-Україна