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Суркис перечислит ПФЛ 500 тысяч грн для тестирования игроков на COVID-19

Новости » Спорт     16.06.2020 - 16:11
Суркис перечислит ПФЛ 500 тысяч грн для тестирования игроков на COVID-19
Фото: Игорь Суркис (fcdynamo.kiev.ua)

Это будет безвозвратный целевой благотворительный взнос от "Динамо"

Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис решил профинансировать клубам Первой лиги тестирование на COVID-19.

Об этом Суркис заявил в комментарии сайту "Динамо".

"Я обещал финансово помочь тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19. Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от "Динамо" в сумме 500 тысяч гривен сегодня будет перечислен в адрес ПФЛ. Дай Бог, чтобы все были здоровы и поскорее вернулись в привычный ритм футбольной жизни", - отметил Суркис.

Напомним, несколько недель назад в Карпатах диагностировали 25 случаев заражения коронавирусом накануне рестарта УПЛ. Клуб ушел на карантин и лишь недавно повторно сдал тесты.

16 июня стало известно, что 8 игроков и 5 работников клуба продолжают оставаться на самоизоляции, поскольку симптомы коронавируса не пропали.

В свою очередь, футболисты, тренеры и административный персонал "Динамо" 10 июня сдали плановые тесты на коронавирус на клубной базе в Конча-Заспе. Тестирование проводили сразу после утренней тренировки команды.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Игорь СуркисДинамо
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