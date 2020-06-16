Суркис перечислит ПФЛ 500 тысяч грн для тестирования игроков на COVID-19

Это будет безвозвратный целевой благотворительный взнос от "Динамо"
Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис решил профинансировать клубам Первой лиги тестирование на COVID-19.
Об этом Суркис заявил в комментарии сайту "Динамо".
"Я обещал финансово помочь тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19. Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от "Динамо" в сумме 500 тысяч гривен сегодня будет перечислен в адрес ПФЛ. Дай Бог, чтобы все были здоровы и поскорее вернулись в привычный ритм футбольной жизни", - отметил Суркис.
Напомним, несколько недель назад в Карпатах диагностировали 25 случаев заражения коронавирусом накануне рестарта УПЛ. Клуб ушел на карантин и лишь недавно повторно сдал тесты.
16 июня стало известно, что 8 игроков и 5 работников клуба продолжают оставаться на самоизоляции, поскольку симптомы коронавируса не пропали.
В свою очередь, футболисты, тренеры и административный персонал "Динамо" 10 июня сдали плановые тесты на коронавирус на клубной базе в Конча-Заспе. Тестирование проводили сразу после утренней тренировки команды.
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Автор: РБК-Украина