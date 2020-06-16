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Суркіс перерахує ПФЛ 500 тисяч грн для тестування гравців на COVID-19

Новини » Спорт     16.06.2020 - 16:11
Суркіс перерахує ПФЛ 500 тисяч грн для тестування гравців на COVID-19
Фото: Ігор Суркіс (fcdynamo.kiev.ua)

Це буде безповоротний цільовий благодійний внесок від "Динамо"

Президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс вирішив профінансувати клубам Першої ліги тестування на COVID-19.

Про це Суркіс заявив у коментарі сайту "Динамо".

"Я обіцяв фінансово допомогти тим клубам Першої ліги, у яких немає коштів на тестування команди на COVID-19. Такий безповоротний цільовий благодійний внесок від "Динамо" в сумі 500 тисяч гривень сьогодні буде перераховано на адресу ПФЛ. Дай Боже, щоб всі були здорові й скоріше повернулися у звичний ритм футбольного життя", - зазначив Суркіс.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Карпатах діагностували 25 випадків зараження коронавірусом напередодні рестарту УПЛ. Клуб пішов на карантин і лише нещодавно повторно складати тести.

16 червня стало відомо, що 8 гравців і 5 працівників клубу продовжують залишатися на самоізоляції, оскільки симптоми коронавірусу не пропали.

Своєю чергою, футболісти, тренери й адміністративний персонал "Динамо" 10 червня здали планові тести на коронавірус на клубній базі в Конча-Заспі. Тестування проводили відразу після ранкового тренування команди.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Игорь СуркисДинамо
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