Суркіс знайшов пояснення відмові "Динамо" відпустити гравців до збірної України
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс спробував пояснити рішення клубу не відпускати заздалегідь своїх гравців до табору національної команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Чемпіон України відреагував на появу в мережі листа керівництва "Динамо" до УАФ із відмовою відпустити гравців до лав збірної України в кінці квітня. У клубі послалися на позицію головного тренера Мірчі Луческу, який вважає раціональнішим надати футболістам практику в благодійному турне "Динамо".
У столичному гранді переконані, що забезпечать високі результати виступів "динамівців" у збірній завдяки ігровому тонусу. Такий підхід назвали "спрямованим на підвищення боєздатності" викликаних до табору "синьо-жовтих" виконавців.
"Тому я не бачу жодних проблем, якщо 12 гравців "Динамо", котрих викликано до збірної, прибудуть у розпорядження тренерського штабу Петракова у термін із 23 травня, згідно з Регламентом ФІФА зі статусу і трансферу гравців. При цьому я закликаю футбольну спільноту до взаємоповаги та здорового глузду", – заявив Суркіс.
Нагадаємо, що збірна України змушена провести три тижні тренувального збору без виконавців "Динамо".
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