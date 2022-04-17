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Суркіс знайшов пояснення відмові "Динамо" відпустити гравців до збірної України

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Неділя 17 квітня 2022 18:59
Суркіс знайшов пояснення відмові "Динамо" відпустити гравців до збірної України Фото: Ігор Суркіс (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс спробував пояснити рішення клубу не відпускати заздалегідь своїх гравців до табору національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Чемпіон України відреагував на появу в мережі листа керівництва "Динамо" до УАФ із відмовою відпустити гравців до лав збірної України в кінці квітня. У клубі послалися на позицію головного тренера Мірчі Луческу, який вважає раціональнішим надати футболістам практику в благодійному турне "Динамо".

У столичному гранді переконані, що забезпечать високі результати виступів "динамівців" у збірній завдяки ігровому тонусу. Такий підхід назвали "спрямованим на підвищення боєздатності" викликаних до табору "синьо-жовтих" виконавців.

"Тому я не бачу жодних проблем, якщо 12 гравців "Динамо", котрих викликано до збірної, прибудуть у розпорядження тренерського штабу Петракова у термін із 23 травня, згідно з Регламентом ФІФА зі статусу і трансферу гравців. При цьому я закликаю футбольну спільноту до взаємоповаги та здорового глузду", – заявив Суркіс.

Нагадаємо, що збірна України змушена провести три тижні тренувального збору без виконавців "Динамо".

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