Суркис: ни какой паники, готовим стадион к матчам УПЛ

"В турнирной сетке остались только самые сильные команды и особого выбора в пользу более слабых команд не было. Мы довольны жребием, наша команда уже побеждала португальцев в этом сезоне, выиграв дома у "Бенфики" 4:0. Подготовка к матчу со "Спортингом" очень серьезная, сейчас команда находится на сборе в Турции, где готовится к противостоянию с лиссабонским соперником", - говорит он.

Также Суркис рассказал, что недавно разговаривал с Мирчей Луческу, и он сказал, что отпустит в расположение команды U19 несколько игроков, которые готовятся с первой командой.

«Это будет сделано для того, чтобы они сыграли в товарищеских матчах, и Игорь Костюк смог наиграть определенные связи и наладить взаимодействие в поединке против "Спортинга", - добавил он.

Суркис напомнил, что ряд игроков вернулся после дисквалификаций, травм и COVID-19 в матче против "Депортиво": не играли 5 футболистов основного состава.

"Надеюсь, что "Динамо" может стать не только сильнее по составу, но и добавить в качестве игры. Мы рассчитываем на интересный поединок и то, что стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского будет полностью готов к проведению встречи. Лично я верю в то, что, пройдя такой сложный путь, наша команда не остановится на достигнутом", - объясняет он.

К тому же Суркис добавил, что у команды не было никаких предварительных договоренностей с "Ингульцем" по поводу матча второго круга в Киеве.

"Ситуация развивалась таким образом: в августе ко мне обратился президент "Ингульца" Александр Поворознюк с просьбой провести матч первого круга в Киеве, а второго круга - на новом стадионе в Петровом. Абсолютно понятна мотивация такой просьбы, Поворознюк логически хотел открыть новый стадион матчем против "Динамо". Но обстоятельства сложились таким образом, что новый стадион к матчу с "Динамо" открыть не успевают, непонятная ситуация с полем в Кропивницком, где "Ингулец" играл свои домашние матчи в первом круге. Не вижу в этом вины руководства" Ингульца", просто при строительстве масштабных объектов бывают подобные ситуации, когда не все выходит сдать в установленные сроки. В прошлую пятницу мы были уверены, что будем играть с "Ингульцем" на выезде и не начинали подготовку поля стадиона "Динамо". Мы планировали включить подогрев в зависимости от ситуации с матчем "Динамо" U19 в Испании", - говорит Суркис.

Президент "Динамо" добавил, что "теперь все изменилось, подогрев включен на полную мощность, службы клуба готовят газон и сам стадион к матчу 26 февраля".

"Сейчас на определенных частях поля еще лежит снег, но мы успеем приготовить все к поединку. Конечно, можно было встать в позу и сказать, мол, если не успели приготовить свой стадион, это ваши проблемы. Но в пользу проведения чемпионата и всего нашего футбола - играть на нормальных полях и в нормальных условиях. Мы пошли навстречу "Ингульцу", второй раз в сезоне наш клуб будет готовить поле и нести все расходы на эту подготовку, но в итоге сыграем на поле хорошего качества. Это не только в пользу "Динамо", но и сборной Украины - сыграть не на огороде, а на качественном газоне и избежать соответствующих проблем с игроками. А затраты на подготовку поля очень существенные, вы прекрасно знаете, сколько сейчас стоит и газ, и электричество", = рассказывает Суркис.

Суркис пообещал, что 26 февраля поле стадиона "Динамо" будет в нормальном состоянии и даже больше.

"Оно будет не в нормальном, а в идеальном состоянии. Службы клуба работают круглосуточно, через несколько дней в работу будут включаться агрономы и все успеют подготовить к матчу",- уверяет он.

Несмотря на напряженную ситуацию в стране, Суркис остается в стране.

"Я сижу в своем кабинете и так происходит каждый день (интервью записывалось в понедельник, 14 февраля, в кабинете президента клуба – прим. Fcdynamo.com). Никуда не собираюсь ехать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать спокойствие и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл. Планирую в ближайшее время работать в Киеве, в следующих планах посетить сбор "Динамо" U19 и первой команды, которые готовятся в Турции, пообщаться с игроками, тренерами и посмотреть на рабочий процесс, - отчитается он - Никакой паники у нас нет, мы спокойны и готовы к разным сценариям развития событий. Я верю в то, что в нашей стране все будет хорошо и приглашаю болельщиков на трибуны. Нашим командам нужна их поддержка, их внимание и энергия. "Динамо" приложат все усилия, чтобы порадовать болельщиков не только положительными результатами, но и качественной игрой".