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У Суринамі протестувальники штурмували будівлю парламенту

Фото: у Суринамі протестувальники штурмували будівлю парламенту (twitter.com/CBCBARBADOS)
Автор: Артур Родивилов

Декілька десятків учасників антиурядових протестів увірвалися в п'ятницю до будівлі парламенту Суринаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його даними, на вулицях Парамарібо ще кілька сотень людей влаштували заворушення та зіткнення з поліцією.

Повідомляється про завдання матеріальних збитків будівлі парламенту та пограбування магазинів.

Заворушення почалися під час маршу проти урядових заходів щодо скорочення бюджетних видатків, у тому числі ліквідації субсидій. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ.

Уряд Суринаму засудив заворушення та пообіцяв притягнути до відповідальності причетних до нападу на будівлю парламенту.

Нагадаємо, на початку січня прихильники колишнього президента увірвалися до Конгресу Бразилії із закликами до військового втручання та відставки нинішнього глави держави Луїса Інасіо Лули да Сілви.

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