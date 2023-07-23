Супутникові знімки показали збільшення техніки на військовій базі у Білорусі

У Білорусі на військовому гарнізоні біля населеного пункту Ціль Осиповського району фіксується нарощування обладнання та транспортних засобів, що демонструють супутникові знімки технологічної компанії Umbra.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Якщо порівняти нові кадри із попередніми знімками від Maxar Technologies, датованих 16 липня, раніше на території гарнізону було помічено лише близько 10 вантажних автомобілів та 5 автобусів на одному складі.

На знімках від Umbra - від 21 липня - техніки вже більше.

Супутникові знімки від 16 та 21 липня з оглядом Цільського гарнізону в Білорусі (фото: Maxar Technologies / cnn.com)

Супутникові знімки від 16 та 21 липня з оглядом Цільського гарнізону в Білорусі (фото: Maxar Technologies / cnn.com)

Навчання ЗС Білорусі з "вагнерівцями"

Перед цим у четвер у Міноборони Білорусі заявили про плани провести спільні військові навчання з бойовиками російської ПВК "Вагнера" неподалік кордону з Польщею.

Раніше на початку місяця самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко покликав "вагнерівців" після заколоту засновника цієї ПВК Євгена Пригожина у РФ до себе в Білорусь для допомоги в навчанні Збройних сил країни.

Також повідомлялося, що у суботу Лукашенко прибув до РФ перед запланованою на неділю зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Вагнерівці" в Білорусі

Зазначимо також, що "вагнерівці" у Білорусі розміщуються у наметовому містечку біля військової бази Осиповичі. Там нещодавно помітили й Пригожина. За попередніми даними, кількість "вагнерівців" у Білорусі вже налічує кілька тисяч.

Українські прикордонники звернули увагу, що поки що ПВК "Вагнера" в Білорусі не становить загрози для України, але не виключаються провокації.