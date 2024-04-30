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Супутникові знімки показали кількість бомбардувальників на російському аеродромі "Моздок"

Фото: Росія тримає на аеродромі "Моздок" бомбардувальників Ту-22М3 (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

На російському аеродромі "Моздок" розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Це п’ята частина російського парку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Defense Express.

Крім того, на аеродромі чотири літаки типу Су-24М/МР та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів. При цьому росіяни намалювали силуети фейкових Ту-22М3 і Су-24М/МР.

Супутникові знімки у відкритий доступ на своєму профілі в Twitter виклав OSINT-аналітик під ніком Evergreen Intel.

Супутниковий знімок аеродрому "Моздок" станом на 22 квітня 2024 року

Як зазначає Defense Express, такі дані є важливими одразу з кількох ракурсів. Так, за повідомленнями Повітряних сил російські війська протягом останнього місяця регулярно використовували для масованих ударів по Україні надзвукові крилаті ракети Х-22, що запускаються із Ту-22М3: п’ять ракет цього типу було застосовано 22 березня, три ракети – 28 березня, та шість ракет – під час удару 19 квітня (в підсумку, дві Х-22 було збито).

Крім того, 19 квітня 2024 року Сили оборони України збили один Ту-22М3. І судячи за місцем падіння цього літака, ймовірно він таки летів на аеродром "Моздок".

Якщо виходити із даних, що в строю "ВКС РФ" по факту є лише 30 бомбардувальників Ту-22М3, то виходить, що російські військові лише на одному аеродромі зосередили мінімум п’яту частину від флоту цих літаків, пише Defense Express.

Знищення Ту-22М3

Уночі 18-19 квітня Повітряні сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України провели операцію знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Це було вперше під час цієї війни, коли було збито літак такого класу. Крім того, вперше збили дві ракети Х-22.

Російський Ту-22М3, який завдавав удари по території України, був збитий та "приземлений" на відстані 300 км від українського кордону. Його збили за допомогою зенітного ракетного комплексу С-200, який був модифікований фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Що відомо про літак Ту-22М3 та ракети Х-22, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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