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Супутникові знімки підтверджують, що Ізраїль оточує Газу, - CNN

Фото: супутникові знімки підтверджують, що Ізраїль оточує Газу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На супутникових знімках видно, що ізраїльські військові поступово оточують місто Газа в ході війни з ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією видання, супутникові знімки свідчать про те, що зараз ізраїльські військові намагаються розділити Сектор Газа на дві частини.

Фото: оточення Гази Ізраїлем (edition.cnn.com)

Вони підходять до найбільшого міста палестинського анклаву з трьох сторін - з північного заходу, північного сходу та вздовж південної частини населеного пункту.

"Згідно з супутниковими знімками Європейського космічного агентства, зробленими в середу, ізраїльські війська просунулися вглиб уздовж південної частини Гази, до моря, і опинилися приблизно за кілометр від повного оточення міста", - уточнюють журналісти.

На супутникових знімках, за даними CNN, видно сліди важкої техніки, які тягнуться майже до узбережжя.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 2 листопада, прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив про повне оточення міста Газа ізраїльськими військовими.

При цьому він зазначав, що про припинення вогню не йдеться.

 

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ХАМАСІзраїльПалестинаСектор Газа