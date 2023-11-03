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Спутниковые снимки подтверждают, что Израиль окружает Газу, - CNN

Фото: спутниковые снимки подтверждают, что Израиль окружает Газу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На спутниковых снимках заметно, что израильские военные постепенно окружают город Газа в ходе войны с ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации издания, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что сейчас израильские военные пытаются разделить Сектор Газа на две части. 

Фото: окружение Газы Израилем (edition.cnn.com)

Они подходят к крупнейшему городу палестинского анклава с трех сторон - с северо-запада, северо-востока и вдоль южной части населенного пункта. 

"Согласно спутниковым снимкам Европейского космического агентства, сделанным в среду, израильские войска продвинулись вглубь вдоль южной части Газы, к морю, и оказались примерно в километре от полного окружения города", - уточняют журналисты. 

На спутниковых снимках, по данным CNN, видны следы тяжелой техники, которые тянутся почти до самого побережья. 

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 2 ноября, пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил о полном окружении города Газа израильскими военными

При этом он отмечал, что о прекращении огня речи не идет. 

 

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ХАМАСИзраильПалестинаСектор Газа