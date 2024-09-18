UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Супутники зафіксували потужну пожежу на складі у Тверській області після атаки (фото)

Фото: супутники зафіксовули масштабну пожежу у Тверській області (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Супутники зафіксували масштабну пожежу на складі військової частини у Тверській області Росії. За попередньою інформацією, частину вночі атакували дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Супутники NASA зафіксували теплові показники майже на всій території 107-го арсеналу ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ) у Тверській області.

Супутникові знімки підтверджують інформацію з соціальних мереж, що після атаки на складі виникла потужна пожежа.

Фото: супутниковий знімок NASA (t.me/astrapress)

 

Що відомо про атаку

В ніч на 18 вересня у Тверській області РФ пролунали вибухи. Пізніше у мережі повідомили, що дрони нібито атакували військову частину у місті Торопець.

У Торопці знаходиться військова частина 54169 та військова частина 11777 (колишня 55443) - 107 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ).

У мережі публікували кадри сильної пожежі, яка супроводжувалася потужним задимленням та детонацією. За інформацією росЗМІ, на атакованому складі зберігалися, серед іншого, 122-мм реактивні снаряди для "Градів" та 82-мм артилерійські міни.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО заявив, що на складі були ракети до "Градів", зенітні С-300 та С-400, а також балістичні ракети до "Іскандер" і північнокорейські KN23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПожежаВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів