Спутники зафиксировали мощный пожар на складе в Тверской области после атаки (фото)

Что известно об атаке

В ночь на 18 сентября в Тверской области РФ раздались взрывы. Позже в сети сообщили, что дроны якобы атаковали военную часть в городе Торопец.

В Торопце находится воинская часть 54169 и воинская часть 11777 (бывшая 55443) - 107 арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ).

В сети публиковали кадры сильного пожара, сопровождавшегося мощным задымлением и детонацией. По информации росСМИ, на атакованном складе хранились, среди прочего, 122-мм реактивные снаряды для "Градов" и 82-мм артиллерийские мины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО заявил, что на складе были ракеты к "Градам", зенитные С-300 и С-400, а также баллистические ракеты к "Искандеру" и северокорейские KN23.

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