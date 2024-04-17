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Супутник зафіксував шість осередків пожежі на аеродромі у Джанкої після нічних вибухів

Фото: у Джанкої на півночі Криму потужна пожежа після нічних вибухів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Супутник зафіксував шість осередків вогню на території аеродрому у Джанкої у тимчасово окупованому Криму. Вночі 17 квітня там лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Супутник VIIRS/Suomi NPP зафіксував шість осередків потужних пожеж у Джанкої. Вогонь вирував на території військового аеродрому, який активно використовують окупанти.

Як зазначає Telegram-канал, супутниковий знімок був зроблений о 03:41.

Фото: у Джанкої після нічних вибухів потужна пожежа (t.me/Crimeanwind)

 

Нічні вибухи у Криму

В ніч на 17 квітня у Джанкої, який розташований на півночі окупованого Криму, пролунали потужні вибухи. Крім того, у мережі публікували кадри потужної пожежі, яка спалахнула у районі аеродрому.

Нагадаємо, що у Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.

Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.

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КримДжанкойПожежаВибухи