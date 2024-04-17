Супутник зафіксував шість осередків пожежі на аеродромі у Джанкої після нічних вибухів

Нічні вибухи у Криму

В ніч на 17 квітня у Джанкої, який розташований на півночі окупованого Криму, пролунали потужні вибухи. Крім того, у мережі публікували кадри потужної пожежі, яка спалахнула у районі аеродрому.

Нагадаємо, що у Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.

Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.

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