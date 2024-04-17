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Спутник зафиксировал шесть очагов пожара на аэродроме в Джанкое после ночных взрывов

Фото: в Джанкое на севере Крыма мощный пожар после ночных взрывов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спутник зафиксировал шесть очагов огня на территории аэродрома в Джанкое во временно оккупированном Крыму. Ночью 17 апреля там раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров в Джанкое. Огонь был на территории военного аэродрома, который активно используют оккупанты.

Как отмечает Telegram-канал, спутниковый снимок был сделан в 03:41.

Фото: в Джанкое после ночных взрывов мощный пожар (t.me/Crimeanwind)

 

 

Ночные взрывы в Крыму

В ночь на 17 апреля в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, раздались мощные взрывы. Кроме того, в сети публиковали кадры мощного пожара, вспыхнувшего в районе аэродрома.

Напомним, что в Джанкое находится аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.

Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.

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КрымДжанкойПожарВзрывы