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Супутник помітив сліди пожежі на аеродромі "Саки" в Криму

Крим, Субота 23 вересня 2023 20:38
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Супутник помітив сліди пожежі на аеродромі "Саки" в Криму Фото: фото ілюстративне (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька

Моніторингова група виявила сліди пожежі поруч зі злітною смугою аеродрому "Саки" в Новофедорівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымский ветер".

За даними моніторингової групи, сліди пожежі є на супутниковому знімку за 23 вересня, але їх не було 21-го числа.

"Пожежу на аеродромі моніторингова група зафіксувала вчора, якраз після атаки дронів і ракет по Криму", - повідомили в виданні.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, вчора, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи.

Зокрема, у Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту росіян. Будівля була сильно пошкоджена внаслідок атаки.

При цьому в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що причина вибухів - атака українських військових.

Усі деталі удару ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

У зв'язку з загостренням ситуації, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликало українців тимчасово покинути території окупованого Криму.

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