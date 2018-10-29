Супрун предлагает ввести полицейское сопровождение медиков после нападения на бригаду "скорой"

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Законопроект об усилении защиты медработников уже зарегистрирован в Верховной раде

После инцидента с нападением на бригаду экстренной медицинской помощи в Черноморскую Одесской области руководитель Министерства здравоохранения Уляна Супрун предлагает ввести полицейскиое сопровождение медиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Супрун Facebook.

По ее словам, министерство уже работает над решением этого вопроса с Национальной полицией Украины. В частности, по обращению медика ему могут предоставить сопровождение сотрудниками полиции. Кроме того, Супрун предлагает также установить уголовную ответственность за угрозы и посягательства на жизнь медицинских работников во время выполнения ими служебных обязанностей.

"Сейчас в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект № 6311 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения безопасных условий оказания медицинской помощи", который включен в повестку дня", - отметила Супрун.

Также добавила, что министерство обратилось к председателю парламента Андрею Парубию с просьбой посодействовать первоочередному принятию этого законопроекта.

Напомним, в городе Черноморск в Одесской области, в понедельник, 29 октября, мужчина напал на бригаду "скорой помощи". В результате пострадавшие попали в больницу.