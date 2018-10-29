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Супрун пропонує запровадити поліцейський супровід медиків після нападу на бригаду "швидкої"

Новини » Суспільство    29.10.2018 - 22:29
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Законопроект про посилення захисту медпрацівників уже зареєстровано у Верховній раді

Після інциденту з нападом на бригаду екстреної медичної допомоги у Чорноморську Одеської області керівник Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Уляна Супрун пропонує запровадити поліцейський супровід медиків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Супрун у Facebook.

За її словами, міністерство уже працює над вирішенням цього питання із Національною поліцією України.Зокрема, за зверненням медика йому можуть надати супровід працівниками поліції.  Крім того, Супрун пропонує також встановити кримінальну відповідальність за погрози та посягання на життя медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків.

"Наразі у Верховній раді України зареєстровано законопроект № 6311 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги", який включено до порядку денного", - зауважила Супрун.

Також додала, що міністерство звернулося до голови парламенту Андрія Парубія з проханням посприяти першочерговому ухваленню цього законопроекту.

Супрун пропонує запровадити поліцейський супровід медиків після нападу на бригаду &quot;швидкої&quot;

Нагадаємо, у місті Чорноморськ в Одеській області, в понеділок, 29 жовтня, чоловік напав на бригаду "швидкої допомоги". У результаті потерпілі потрапили до лікарні.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українискорая помощьУляна Супрун
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