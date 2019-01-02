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Супрун отримала 5 повісток у суд

Новини » Політика    02.01.2019 - 19:00
Супрун отримала 5 повісток у суд
Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Печерському суді розглянуть справи про адмінправопорушення

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, отримала 5 повісток у Печерський суд на 3 січня 2019 року на розгляд справ про адмінправопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Супрун.

Так, Супрун повідомила, що 4 порядку від 4 грудня 2018 і 1 від 19 грудня 2018 року.

 

Фото: повістки в суд (twitter.com/usuprun)

"По номерам на конвертах можна відстежити що вони були відправлені 29 грудня 2018", написала Супрун.

Супрун отримала 5 повісток у судСупрун отримала 5 повісток у судСупрун отримала 5 повісток у суд

Нагадаємо, раніше Супрун заявила, що її викликали на допит в Генеральну прокуратуру України.

Вона пояснює, що МОЗ розірвав контракт з Запорожаном за зловживання на посаді і не раз направляв заяви в міліцію з розгляду систематичного пограбування Запорожаном університету.

"Зокрема, 220 млн грн з закупівель університету він витратив на обладнання, яке використовувалося не для навчання студентів, а надання платних медичних послуг", - стверджує Супрун.

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