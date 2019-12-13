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Дело Шеремета: в МВД объяснили отсутствие подозрений "Пуме" и "Буче"

Новости » Общество     13.12.2019 - 21:09
Дело Шеремета: в МВД объяснили отсутствие подозрений "Пуме" и "Буче"
Фото: Артем Шевченко (УНИАН)

Супруги ветеранов проходят подозреваемыми по другому делу

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко пояснил, почему фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета ветеранам Инне ("Пума") и Владиславу ("Буча") Грищенкам не сообщили о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам Шевченко, подозрения ветеранам "Пуме" и "Буче" в деле об убийстве Шеремета не были объявлены, поскольку они фигурируют в другом деле. Ветеранов подозревают в подготовке покушения на ивано-франковского бизнесмена Ивана Вакуленко.

"Мы начали с того, что на подозреваемых в деле Шеремета вышли из-за внимания к покушению на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе, как очень подобное взрывное устройство", - рассказал он.

Как добавил Шевченко, следователи убеждены в том, что супруги Грищенко "могут владеть информацией по делу Шеремета". Однако подозрения ветеранам "Пуме" и "Буче" могут объявить позже.

"Им пока не предъявлены подозрения непосредственно в причастности к делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всех нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня, 13 декабря, в Печерском районном суде рассматривают ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета. Меру пресечения выбирают Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко.

Также РБК-Украина писало, что фигурантку дела Шеремета Яну Дугарь отправили под домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала круглосуточный домашний арест для Дугарь.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныПавел Шеремет
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