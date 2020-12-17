Супруга Макрона ушла на самоизоляцию

Фото: Бриджит Макрон (flickr.com)

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит ушла на самоизоляцию. У французского президента ранее подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщает AFP.

У супруги Макрона нет симптомов, однако она уже сдала тест на коронавирус. Его результат оказался отрицательным. В ближайшие дни она сделает повторный тест на коронавирус.

Как сообщил один из источников издания, Макрон мог заразиться коронавирусом на саммите ЕС в Брюсселе, который состоялся на прошлой неделе.

Напомним, 17 декабря президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный тест на COVID-19. ПЦР-тест был сделан при появлении первых симптомов, сообщили в пресс-службе президента.

Президент Франции пробудет на самоизоляции неделю, продолжая работу.

Из-за контакта с Макроном отправился на самоизоляцию премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Кроме него на самоизоляцию отправился премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Он общался с Макроном в среду.