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Дружина Макрона пішла на самоізоляцію

Париж, Четвер 17 грудня 2020 19:43
Дружина Макрона пішла на самоізоляцію
Фото: Бріджит Макрон (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріджит пішла на самоізоляцію. У французького президента раніше підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє AFP.

У дружини Макрона немає симптомів, проте вона вже здала тест на коронавірус. Його результат виявився негативним. Найближчими днями вона зробить повторний тест на коронавірус.

Як повідомив один з джерел видання, Макрон міг заразитися коронавірусом на саміті ЄС в Брюсселі, який відбувся минулого тижня.

Нагадаємо, 17 грудня президент Франції Еммануель Макрон отримав позитивний тест на COVID-19. ПЛР-тест був зроблений при появі перших симптомів, повідомили в прес-службі президента.

Президент Франції пробуде на самоізоляції тиждень, продовжуючи роботу.

Через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном у середу.

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Новини України В світі ФранціяЕммануель МакронКоронавірус

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