Супервулкан під Єллоустоуном не спить: під ним знайшли небезпечний шар магми

Магматичний шар із розчиненими газами, розташований менш ніж за 4 км під поверхнею Національного парку Єллоустоун у США, може відігравати ключову роль у стримуванні одного з найпотужніших вулканічних утворень планети. Про це йдеться в дослідженні американських науковців.

Геологи з кількох університетів з'ясували, що в надрах Єллоустоуна існує так звана "дихаюча" кришка - шар магми, збагаченої леткими речовинами, які можуть викликати виверження. Цей шар постійно вивільняє гази й тиск через мікротріщини в породі, що, ймовірно, й запобігає накопиченню критичної напруги у вулканічній системі

"Ця система працює, як рівномірне дихання - бульбашки підіймаються і виходять через тріщини в породах", - пояснив дослідник Брендон Шмандт з Університету Райса.

Як проводили дослідження

Для дослідження науковці використали 24-тонну вібраційну вантажівку, яка створювала слабкі штучні землетруси. Завдяки більш як 600 сейсмографам їм вдалося "зазирнути" під землю і точно зафіксувати розташування магматичної кришки - на глибині 3,8 км.

Раніше вчені припускали, що верхня межа магматичної системи Єллоустоуна може лежати на глибині від 3 до 8 км. Нова інформація допоможе краще зрозуміти, наскільки поточний стан системи відрізняється від періодів перед попередніми виверженнями.

Єллоустоун вважається супервулканом. Його останнє велике виверження сталося понад 640 тисяч років тому.