Супервулкан под Йеллоустоуном не спит: под ним нашли опасный слой магмы

Магматический слой с растворенными газами, расположенный менее чем в 4 км под поверхностью Национального парка Йеллоустоун в США, может играть ключевую роль в сдерживании одного из самых мощных вулканических образований планеты. Об этом говорится в исследовании американских ученых.

Геологи из нескольких университетов выяснили, что в недрах Йеллоустоуна существует так называемая "дышащая" крышка - слой магмы, обогащенной летучими веществами, которые могут вызвать извержение. Этот слой постоянно высвобождает газы и давление через микротрещины в породе, что, вероятно, и предотвращает накопление критического напряжения в вулканической системе

"Эта система работает, как равномерное дыхание - пузырьки поднимаются и выходят через трещины в породах", - пояснил исследователь Брэндон Шмандт из Университета Райса.

Как проводили исследование

Для исследования ученые использовали 24-тонный вибрационный грузовик, который создавал слабые искусственные землетрясения. Благодаря более 600 сейсмографам им удалось "заглянуть" под землю и точно зафиксировать расположение магматической крышки - на глубине 3,8 км.

Ранее ученые предполагали, что верхняя граница магматической системы Йеллоустоуна может лежать на глубине от 3 до 8 км. Новая информация поможет лучше понять, насколько текущее состояние системы отличается от периодов перед предыдущими извержениями.

Йеллоустоун считается супервулканом. Его последнее крупное извержение произошло более 640 тысяч лет назад.