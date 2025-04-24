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Супервулкан под Йеллоустоуном не спит: под ним нашли опасный слой магмы

Фото: Йеллоустонская кальдера (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Дышащий" слой магмы обнаружили менее чем в 4 км под Национальным парком Йеллоустоун. Ученые выяснили, что он может снижать давление и предотвращать опасное извержение.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Магматический слой с растворенными газами, расположенный менее чем в 4 км под поверхностью Национального парка Йеллоустоун в США, может играть ключевую роль в сдерживании одного из самых мощных вулканических образований планеты. Об этом говорится в исследовании американских ученых.

Геологи из нескольких университетов выяснили, что в недрах Йеллоустоуна существует так называемая "дышащая" крышка - слой магмы, обогащенной летучими веществами, которые могут вызвать извержение. Этот слой постоянно высвобождает газы и давление через микротрещины в породе, что, вероятно, и предотвращает накопление критического напряжения в вулканической системе

"Эта система работает, как равномерное дыхание - пузырьки поднимаются и выходят через трещины в породах", - пояснил исследователь Брэндон Шмандт из Университета Райса.

Как проводили исследование

Для исследования ученые использовали 24-тонный вибрационный грузовик, который создавал слабые искусственные землетрясения. Благодаря более 600 сейсмографам им удалось "заглянуть" под землю и точно зафиксировать расположение магматической крышки - на глубине 3,8 км.

Ранее ученые предполагали, что верхняя граница магматической системы Йеллоустоуна может лежать на глубине от 3 до 8 км. Новая информация поможет лучше понять, насколько текущее состояние системы отличается от периодов перед предыдущими извержениями.

Йеллоустоун считается супервулканом. Его последнее крупное извержение произошло более 640 тысяч лет назад.

Ранее РБК-Украина писало, что в Африке продолжается геологический процесс, который может привести к образованию нового океана. В 2005 году в Эфиопии появился разлом длиной более 55 км, что свидетельствует о расхождении тектонических плит - Нубийской, Сомалийской и Аравийской. Этот процесс уже начался и, по прогнозам ученых, через 5-10 миллионов лет может привести к разделению континента и образованию нового океана. Подобные геологические процессы наблюдаются и в других частях света. Например, под Йеллоустонским национальным парком в США.

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