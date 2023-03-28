Суперництво США та Китаю може спровокувати конфлікт на кордоні в Індії

У міру того, як відносини між Вашингтоном та Пекіном погіршуються, напруженість на кордоні між Індією та Китаєм може перерости у більший конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача армії Індії Маноджи Панде, яку приводить Bloomberg.

"Порушення поблизу кордону залишаються потенційною причиною для ескалації", - сказав генерал.

За його словами, двосторонні зв'язки між Індією та Китаєм справді перебувають під впливом суперництва між Пекіном та Вашингтоном.

"Панде став першою офіційною особою, яка зв'язала зростаюче суперництво між США та Китаєм і потенційним погіршенням і так напружених відносин між азіатськими сусідами", - йдеться у матеріалі.

Індія та США, поряд з Японією та Австралією, є членами групи Quad (Чотиристоронній діалог з питань безпеки - ред.), яка розглядається як противага Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Пекін розкритикував групу, бо вона "може" розпалити нову холодну війну.

Індія та Китай поділяють спірний гімалайський кордон завдовжки 3488 кілометрів. Протягом останніх двох років солдати по обидва боки загинули в одному зіткненні в червні 2020 року. Обидві сторони мобілізували тисячі військовослужбовців, артилерійських знарядь та винищувачів. Обидві сторони провели 17 раундів дипломатичних і військових переговорів щодо врегулювання прикордонної кризи, але досягли лише часткового успіху.