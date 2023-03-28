Соперничество США и Китая может спровоцировать конфликт на границе в Индии
По мере того как ухудшаются отношения между Вашингтоном и Пекином, напряженность на границе между Индией и Китаем может перерасти в больший конфликт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего армией Индии Маноджи Панде, которое приводит Bloomberg.
"Нарушения вблизи границы остаются потенциальной причиной для эскалации", - сказал генерал.
По его словам, двусторонние связи между Индией и Китаем действительно находятся под влиянием соперничества между Пекином и Вашингтоном.
"Панде стал первым официальным лицом, связавшим растущее соперничество между США и Китаем и потенциальным ухудшением и без того напряженных отношений между азиатскими соседями", - говорится в материале.
Индия и США, наряду с Японией и Австралией, являются членами группы Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности - ред.), которая рассматривается как противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Пекин раскритиковал группу, потому что она может разжечь новую холодную войну.
Индия и Китай разделяют спорную гималайскую границу протяженностью 3488 километров. За последние два года солдаты с обеих сторон погибли в одном столкновении в июне 2020 года. Обе стороны мобилизовали тысячи военнослужащих, артиллерийских орудий и истребителей. Обе стороны провели 17 раундов дипломатических и военных переговоров по урегулированию пограничного кризиса, но добились лишь частичного успеха.
Ранее начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан заявлял, что страна должна быть самодостаточна в обеспечении себя вооружениями.
Напомним, что Соединенные Штаты впервые на этой неделе доставили в Индию свой самый передовой истребитель F-35 вместе с F-16. Таким образом, Вашингтон склоняет страну к тому, чтобы она перестала покупать оружие у РФ.
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