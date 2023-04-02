Суперник Трампа. Екс-губернатор Арканзасу оголосив про намір балотуватися у президенти США

Колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон оголосив про намір балотуватися у президенти США від Республіканської партії у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ABC News .

"Я прийняв рішення, і моє рішення полягає в тому, що я збираюся балотуватися в президенти Сполучених Штатів", - сказав він, додавши, що офіційне оголошення буде пізніше в квітні.

Гатчінсон також вважає, що Трампу краще зняти свою кандидатуру з президентської гонки після наміру влади висунути йому кримінальне обвинувачення.

"Я не вірю, що він (Трамп - ред.) повинен бути наступним лідером нашої країни", - додав він.

Гатчінсон зазначив, що посада президента важливіша за будь-яку окрему особу: "Тому для посади президента я вважаю, що це надто побічний ефект і відволікання, і він повинен мати можливість зосередитися на належному судовому процесі, і існує презумпція невинуватості".

Зазначимо, що згідно з опитуванням, понад половина республіканців готова підтримати Трампа на президентських виборах у 2024 році попри намір влади висунути йому обвинувачення.

Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оцінив, чи послаблять США підтримку України після виборів.

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