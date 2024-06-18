Суперник Орбана виступив проти поставок зброї з Угорщини в Україну, але засудив Путіна

Нова зірка угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що не підтримує відправлення зброї в Україну.

"Ми поділяємо позицію уряду Будапешта. Ми не будемо відправляти війська або зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте чутливу ситуацію Угорщини в цій війні", - заявив Мадяр.

При цьому Мадяр був обраний депутатом до Європарламенту і увійшов до групи "Європейської народної партії". Але президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ухвалювала, що умовою для прийняття нових депутатів Європарламенту до "Європейської народної партії" є їхня підтримка України.

Тому Мадяр повідомив, що Україну потрібно підтримувати всіма іншими інструментами. Також він підтримав право України на самооборону, а Путіна назвав агресором.

Петер Мадяр

Угорський політик і юрист. Мадяр привернув увагу ЗМІ, коли 15 березня 2024 року оголосив про свій намір заснувати партію, пропонуючи альтернативу тому, що він вважав "штучним розколом" між парламентською опозицією і правлячою коаліцією в Угорщині

Є критиком прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, хоча раніше був членом партії "Фідес", лідером якої є Орбан.