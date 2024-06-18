Соперник Орбана выступил против поставок оружия из Венгрии в Украину, но осудил Путина

Новая звезда венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает отправку оружия в Украину.

"Мы разделяем позицию правительства Будапешта. Мы не будем отправлять войска или оружие в Украину из Венгрии. Вы знаете чувствительную ситуацию Венгрии в этой войне", - заявил Мадьяр.

При этом Мадьяр был избран депутатом в Европарламент и вошел в группу "Европейской народной партии". Но президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимала, что условием для принятия новых депутатов Европарламента в "Европейскую народную партию" является их поддержка Украины.

Поэтому Мадьяр сообщил, что Украину нужно поддерживать всеми другими инструментами. Также он поддержал право Украины на самооборону, а Путина назвал агрессором.

Петер Мадьяр

Венгерский политик и юрист. Мадьяр привлек внимание СМИ, когда 15 марта 2024 года объявил о своем намерении основать партию, предлагая альтернативу тому, что он считал "искусственным расколом" между парламентской оппозицией и правящей коалицией в Венгрии

Является критиком премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, хотя ранее был членом партии "Фидес", лидером которой является Орбан.