Суперник не доїхав. Українець Сіренко залишився без бою в США з трагікомічної причини

Українець повинен був зійтися в ринзі з американським боксером у Нешвіллі. Шестираундовий бій збиралася прийняти арена Texas Troubadour Theatre, але поєдинок курйозно зірваний.

"Суперника заарештували до того, як він приїхав на бій. Такого в моєму досвіді ще не було! Але бій зробимо. Трішки пізніше. А зараз працюємо над цим", – розповів Сіренко.

За його словами, доля поєдинку постійно була під питанням. Лише за лічені години до бою остаточно стало відомо, що він не відбудеться через арешт Хейла. Сіренко залишається без виходів у ринг із 2021 року.

Хто такий Владислав Сіренко

Уродженець Києва, боксом почав займатися в 10 років. Провів понад дві сотні поєдинків на любительському рівні.

На професіональному рингу дебютував навесні 2017 року. З тих провів 19 боїв у ПАР, США, Австрії, Україні, Німеччині та Франції. Наразі не зазнав жодної поразки та 15 разів завершував поєдинки нокаутами.

У любителях став віце-чемпіоном Європи на молодіжному рівні в 2013 році. Перед виходом у профі виступав за напівпрофесіональний колектив "Українські отамани". Нещодавно заявив, що не битиметься з росіянами за будь-яких фінансових умов.