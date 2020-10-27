Супермаркеты, рынки, магазины: где украинцы чаще всего покупают продукты

В сентябре 2020 года украинцы чаще всего предпочитают покупать продукты питания в торговых точках трех видов: супермаркетах (57%), на рынках (46%) и в небольших магазинах "у дома" (41%). Доля супермаркетов растет.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным, опроса, значительно реже такие покупки совершаются на оптовых продуктовых базах (8%), на раскладках и в киосках (3%) или в любых других видах торговых точек.

Достаточно редко украинцы потребляют продукты, произведенные в собственном хозяйстве (5%).

Как отмечают авторы опроса, с 2016 года заметно выросла доля украинцев, которые покупают продукты в супермаркетах (с 43% до 57%) и в небольших магазинах "у дома" (с 37% до 41%). Вместе с тем, они реже стали потреблять продукты собственного производства (соответственно, 5% в 2020 году против 18% в 2016 году), а также покупать их у уличных торговцев (1% в 2020 году против 4% в 2016 году).

Опрос проводился компанией Research & Branding Group в период с 5 по 15 сентября 2020 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Отметим, по данным Госстата, физический объем оборота розничной торговли в Украине в сентябре 2020 года вырос на 11,6% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Напомним, в 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%. По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных товаров составляет 80,0%, доля непродовольственных товаров - 32,0%.