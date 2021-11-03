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В супермаркете Луцка обнаружили пакет со ртутью: посетителей и сотрудников эвакуировали

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Луцк, Среда 03 ноября 2021 23:12
В супермаркете Луцка обнаружили пакет со ртутью: посетителей и сотрудников эвакуировали Фото: в супермаркете Луцка обнаружили пакет со ртутью (facebook.com/volnesterov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В камере хранения одного из супермаркетов Луцка обнаружили пакет со ртутью. Посетителей и сотрудников магазина эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Волынские новости".

По его данным, ртуть в камере хранения супермаркета обнаружили около 17:45. В одной из ячеек находился полиэтиленовый пакет с приблизительно 200 граммами серебристого вещества.

На месте происшествия работали специалисты радиацинно-химической защиты главного управления ГСЧС в Волынской области. Они собрали ртуть в специальную емкость и проводят демеркуризацию помещений.

Пострадавших в результате инцидента нет. Персонал супермаркета организовал эвакуацию посетителей.

Фото: в супермаркете Луцка обнаружили пакет со ртутью (facebook.com/volnesterov)

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Луцк Волынская область ГСЧС
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