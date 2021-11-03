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У супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю: відвідувачів і співробітників евакуювали

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Луцьк, Середа 03 листопада 2021 23:12
У супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю: відвідувачів і співробітників евакуювали Фото: у супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю (facebook.com/volnesterov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У камері схову одного з супермаркетів Луцька виявили пакет зі ртуттю. Відвідувачів і співробітників магазину евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинські новини".

За його даними, ртуть в камері схову супермаркету виявили близько 17:45. В одній з осередків знаходився поліетиленовий пакет з приблизно 200 грамами сріблястої речовини.

На місці події працювали фахівці радіацинно-хімічного захисту головного управління ДСНС у Волинській області. Вони зібрали ртуть в спеціальну місткість і проводять демеркуризацію приміщень.

Постраждалих в результаті інциденту немає. Персонал супермаркету організував евакуацію відвідувачів.

Фото: у супермаркеті Луцька виявили пакет зі ртуттю (facebook.com/volnesterov)

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Луцьк Волынская область ДСНС
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