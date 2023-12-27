Суперліга розпочала залицяння: учасники проекту отримають космічні гроші

До мережі потрапив проект розподілу виплат між учасниками елітного турніру. Суми значно переважають пропозиції від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У кожен із перших трьох сезонів Суперліга виплатить клубам 5 млрд у євровалюті. Зокрема, 400 мільйонів підуть на платежі солідарності "маленьким клубам". Це вдвічі більше виплат УЄФА. Кошти нібито готові надати неназвані американські та європейські інвестори.

Раніше оприлюднили формат змагань у Суперлізі. У турнір планують запросити 64 команди, які розділять на три дивізіони – Star (16 клубів), Gold (16) та Blue (32). У перших двох лігах кожна команда проведе по 7 матчів удома та на виїзді.

Що таке футбольна Суперліга

Закритий турнір елітних команд, про створення якого в 2021 році заявили 12 європейських топ-клубів. Змагання покликані стати альтернативою Лізі чемпіонів УЄФА.

Керівником Суперліги став президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес. До кола його найближчих соратників увійшли очільник іспанської "Барселони" Жоан Лапорта та власник туринського "Ювентуса" Андреа Аньєллі. Більшість клубів-засновників оголосила про вихід із турніру в перші дні після започаткування.

Несприйняття Суперліги мало кілька вимірів. Проти її створення виступили не лише ФІФА та УЄФА, а також фанати клубів, передусім англійських, і політики. Зокрема, організацію елітних змагань засудили тодішній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон.