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Суперлига начала ухаживание: участники проекта получат космические деньги

Фото: Флорентино Перес – первый адепт футбольной Суперлиги (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы футбольной Суперлиги готовы разделить 15 миллиардов евро между всеми клубами в первые три сезона соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Partidazo.

В сеть попал проект распределения выплат между участниками элитного турнира. Суммы значительно превосходят предложения от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В каждый из первых трех сезонов Суперлига выплатит клубам 5 млрд в евровалюте. В частности, 400 миллионов уйдут на платежи солидарности "маленьким клубам". Это вдвое больше выплат УЕФА. Денежные средства якобы готовы предоставить неназванные американские и европейские инвесторы.

Ранее обнародовали формат соревнований в Суперлиге. В турнир планируют пригласить 64 команды, которые разделят на три дивизиона – Star (16 клубов), Gold (16) и Blue (32). В первых двух лигах каждая команда проведет по 7 матчей дома и на выезде.

Что такое футбольная Суперлига

Закрытый турнир элитных команд, о создании которого в 2021 году заявили 12 европейских топ-клубов. Соревнования призваны стать альтернативой Лиге чемпионов УЕФА.

Руководителем Суперлиги стал президент мадридского "Реала" Флорентино Перес. В круг его ближайших соратников вошли глава испанской "Барселоны" Жоан Лапорта и владелец туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Большинство клубов-основателей объявило о выходе из турнира в первые дни после начала.

Неприятие Суперлиги имело несколько измерений. Против ее создания выступили не только ФИФА и УЕФА, но и фанаты клубов, прежде всего английских, и политики. В частности, организацию элитных соревнований осудили тогдашний премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

К слову, ранее ФИФА и УЕФА проиграли суд Суперлиге по вопросу недобросовестной конкуренции.

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