Суперліга: "Київ-Баскет" розтрощив "Старий Луцьк", "Мавпи" драматично програли "Запоріжжю"

Перемогами столичного "Київ-Баскета" та "Запоріжжя" завершився перший ігровий день сезону 2022/23 у баскетбольній Суперлізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

"Київ-Баскет" – "Старий Луцьк" – 83:42 (25:15, 21:12, 18:7, 19:8)

"Черкаські Мавпи" – "Запоріжжя" – 61:62 (13:15, 24:20, 12:18, 12:9)

Дебютант сезону намагався чинити опір вітчизняному гранду в першій половині. "Київ-Баскет" контролював хід поєдинку. краще діяв у 3-секундній зоні та на підбираннях і швидко пішов у відрив. Та все ж, "Старий Луцьк" зумів набрати 27 очок до великої перерви.

Зате в другій половині оборона й атака волинян остаточно здали. У фінальні 20 ігрових хвилин лучани загалом набрали лише 15 пунктів Натомість столичні "бджоли" методично збільшували свою перевагу та "привезли" супернику на фініші +41 пункт.

Набагато більше інтриги вибагливим уболівальників подарував другий матч дня. "Мавпи" постійно обмінювалися лідерством із запорожцями. Після гойдалок у першій чверті "Запоріжжя" зуміло схилити шальки терезів до себе під завісу 10-хвилинки. Зате у другій 5 разів рахунок був рівним, допоки черкащани не закинули 2-очковий перед перервою.

У третій чверті "Мавпи" було повели з +6, але під кінець ігрового відрізку розгубили їх, та ще й отримали дефіцит очок перед номінальними гостями (49:53). А от фінальні 10 хвилин – суцільна драма. Черкащани героїчно зрівняли рахунок до середини чверті – 55:55, але в нових гойдалках "Мавпи" поступилися "Запоріжжю" на пункт.