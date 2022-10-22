ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суперлига: "Киев-Баскет" разбил "Старый Луцк", "Мавпы" драматически проиграли "Запорожью"

Новина українською →
Киев, Суббота 22 октября 2022 18:56
Суперлига: "Киев-Баскет" разбил "Старый Луцк", "Мавпы" драматически проиграли "Запорожью" Фото: "Киев-Баскет" размялся на гостях из Волыни (facebook.com/kyivbasket)
Автор: Антон Федорцив

Победами столичного "Киев-Баскета" и "Запорожья" завершился первый игровой день сезона 2022/23 в баскетбольной Суперлиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Киев-Баскет" – "Старый Луцк" – 83:42 (25:15, 21:12, 18:7, 19:8)

"Черкасские Мавпы" – "Запорожье" – 61:62 (13:15, 24:20, 12:18, 12:9)

Дебютант сезона пытался сопротивляться отечественному гранду в первой половине. "Киев-Баскет" контролировал ход поединка. лучше действовал в 3-секундной зоне и на подборах и быстро ушел в отрыв. Но все же, "Старый Луцк" сумел набрать 27 очков до большого перерыва.

Зато во второй половине оборона и атака волынян окончательно сдали. В финальные 20 игровых минут лучане в общей сложности набрали всего 15 пунктов. В то же время столичные "пчелы" методически увеличивали свое преимущество и "привезли" сопернику на финише +41 пункт.

Гораздо больше интриги привередливым болельщикам подарил второй матч дня. "Мавпы" постоянно обменивались лидерством с запорожцами. После качелей в первой четверти "Запорожье" сумело склонить чашу весов к себе под занавес 10-минутки. Зато во второй 5 раз счет становился равным, пока черкащане не забросили 2-очковый перед перерывом.

В третьей четверти "Мавпы" сначала повели с +6, но к концу игрового отрезка растеряли ее, да еще и получили дефицит очков перед номинальными гостями (49:53). А вот финальные 10 минут – сплошная драма. Черкащане героически сравняли счет к середине четверти – 55:55, но в новых качелях "Мавпы" уступили "Запорожью" всего пункт.

К слову, украинские "Прометей" и "Будивельник" потерпели поражения в европейских турнирах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины Баскетбол
NEWS
ВСУ отразили все атаки на Донбассе и уничтожили склад боеприпасов оккупантов, - Генштаб
ВСУ отразили все атаки на Донбассе и уничтожили склад боеприпасов оккупантов, - Генштаб
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции