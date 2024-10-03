Суперліга: "Київ-Баскет" в овертаймі дотиснув "Старий Луцьк", "Рівне" здолав "Говерлу"

Чемпіонат України, Суперліга, регулярна першість

"Говерла" – "Рівне" – 65:84 (13:22, 18:21, 14:21, 20:20)

"Київ-Баскет" – "Старий Луцьк" – 89:86 ОТ (10:26, 27:19, 14:15, 26:17, 12:9)

Івано-франківці матч проти віце-чемпіона розпочали на рівних. Утім, зі середини першої чверті "Рівне" заволодів ініціативою. За підсумками стартової десятихвилинки підопічні Михайла Переверзія "привезли" опонентам 9 пунктів, а в другій додали згори ще три очки.

У третій чверті "Рівне" перетнув рубіж двох десятків пунктів переваги. Лише після цього срібні призери попереднього сезону дозволили "Говерлі" поконкурувати. Фінальна чверть стала найрезультативнішою, рахунок відрізку виявився рівним, але поразка прикарпатців не викликала сумнівів.

Зате в другому поєдинку фаворит ледве не зазнав поразки. "Бджоли" проґавили стартовий ривок волинян. "Старий Луцьк" із перших хвилин почав штампувати влучні кидки та за підсумками стартової чверті відірвався на цілих 16 очок.

"Київ-Баскет" узявся наздоганяти гостей з другої 10-хвилинки. Ще до великої перерви команда Дмитра Забірченка скоротила відставання вдвічі. Під завісу ж третьої чверті – взагалі підібралася на мінімальну відстань (51:52). Однак, волиняни видали відрізок 8:0 і знову відірвалися в рахунку.

Фінальна десятихвилинка стала справжнім трилером. Столичні "бджоли" то відпускали суперника, то знову підбиралися впритул. На останній хвилині "Київ-Баскет" уперше вийшов уперед, розпочавши гру нервів. Гості спробували відновити перевагу, але два влучні штрафні кидки Сушкіна перевели матч в овертайм.

Там волиняни намагалися битися до останнього. Проте, в столичного гранда банально залишилося більше сил. "Старий Луцьк" зазнав гідної поразки, а от "бджоли" вкрай нервово розпочали новий баскетбольний сезон.