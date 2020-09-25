Суперкубок УЕФА: "Бавария" в дополнительное время обыграла "Севилью"

Фото: "Бавария" - "Севилья" (twitter.com/FCBayernEN)

Немецкая "Бавария" обыграла испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА 2020 года. Встреча проходила на стадионе "Пушкаш Арена»"в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счетом 2:1.

Мюнхенцы сразу же кинулись в бой, но довольно быстро игра выровнялась и мало кто ожидал, что именно "Севилья" забьет быстрый гол. На 13 минуте Лукас Окампос реализовал пенальти, который заработал Ракитич. Горецкий с подачи Роберта Левандовски сравнял счет на 34 минуте.

Во втором тайме "Бавария" пару раз отправила мяч в сетку, но оба раза - с нарушением правил. "Севилья" могла побеждать, однако на 87 минуте Эн-Несири не реализовал выход на один. Вывел мюнхенцев вперед Хави Мартинес уже во втором тайме дополнительного времени.

"Бавария" во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА, а на счету "Севильи" - все еще одна победа в турнире.

Немецкий клуб участвовал как победитель Лиги чемпионов, испанский - как триумфатор Лиги Европы.