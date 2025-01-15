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Суперкар Aston Martin Vantage отримав версію з м'яким дахом

Середа 15 січня 2025 21:22
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Суперкар Aston Martin Vantage отримав версію з м'яким дахом Фото: суперкар Aston Martin Vantage отримав версію з м'яким дахом (media.astonmartin.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Aston Martin представила відкритий Vantage Roadster. Маса авто через заміну даху злегка зросла, але інженери постаралися звести збільшення до мінімуму і зберегли майже ідеальний баланс ваги по осях — 49:51 на користь задньої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У рух Roadster, як і купе, приводиться 4,0-літровою "вісімкою" з подвійним турбонаддувом. Мотор видає 665 кінських сил та 800 Нм, що на 155 сил та 115 Нм більше, ніж у попередньої моделі. Пару ДВЗ складає восьмидипазонна автоматична коробка ZF. З місця до 100 км/год родстер розганяється за 3,6 секунди – на 0,1 секунди повільніше, ніж купе. Максимальна швидкість дорівнює 325 кілометрів на годину.

Суперкар Aston Martin Vantage отримав версію з м'яким дахом

Дах відкривається та закривається на швидкості до 50 кілометрів на годину. Процес займає всього 6,8 секунди. Як стверджують у Aston Martin, це найшвидший подібний механізм на ринку. У списку обладнання – шини Michelin Pilot Sport S 5 та вуглець-керамічні гальма, за звук відповідають 11 динаміків. За доплату є аудіосистема, розроблена спільно з Bowers & Wilkins. На ринку модель з'явиться у другій половині року.

Суперкар Aston Martin Vantage отримав версію з м'яким дахом

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Aston Martin Автомобільний ринок
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