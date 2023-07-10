SuperGra: онлайн-казино з унікальним геймплеєм

Передові gaming-механіки та найкрутіші слоти з усього світу в українському ліцензійному проєкті

В Україні відкрилось SuperGra Casino — нове ліцензійне казино. СуперГра Казино пропонує українцям не лише найкращі ігри з усього світу, а й унікальні можливості для виграшу. Сам того не підозрюючи, гравець стає учасником щоденного, щотижневого та щомісячного розіграшів із крутими призами, одразу після реєстрації.

«Вітальний бонус»

Почати гру можна майже без вкладень. До 500 гривень ви отримаєте, встановивши мобільний додаток SuperGra. Крім того, СуперГра Казино дає унікальний «Привітальний бонусний пакет». Його активація дасть вам бонуси у розмірі до 650% (до 150 000 гривень) від суми поповнення на перші п'ять депозитів!

SuperGra пропонує вам понад 5 000 азартних ігор на будь-який смак та настрій. Такою великою бібліотекою мало хто може похвалитися не лише в Україні, а й у всьому світі! Ті, хто вже грав у казино, знайдуть собі хіти від провайдерів зі світовим ім'ям — 3 Oaks, Playson, Pragmatic та багатьох інших. Новачки легко зорієнтуються завдяки зручному інтерфейсу сайту та окремому розділу «Колекції».

Виграй легко!

Всі активності відбуваються у відкритому форматі та не вимагають додаткових реєстрацій та активацій. Усього кілька хвилині ви учасник «Розіграшу», «Турніру» та «Місії». Переможці цих активностей визначаються щодня та щотижня.

Знайти нараховані призи та бонуси можна в особистому кабінеті на офіційному сайті SuperGra.

Серед призів є як фріспіни, так і реальні речі — шоломи, плитоноски, тепловізори, старлінки, рації та багато іншого, не менш цінного краму. Екіпіруйтеся або відправляйте їх тим, хто цього найбільше потребує. Також вам доступний грошовий еквівалент призів (електронні грошові замінники) за їх ринковою вартістю!

Ще цікавіші сюрпризи чекають на вас по завершенню місяця. Саме в цей час на сайті проводяться розіграші із призовим фондом 700 000 гривень. Усі, хто виконають умови активностей, можуть виграти фріспіни, гроші (електронні грошові замінники) та гаджети. Серед яких може бути macbook, iPhone, Starlink та інші, не менш круті речі.

Ви не пропустите найважливіше

Якщо це ваше перше знайомство зі світом азарту, вам на допомогу прийдуть профі — SuperGra Casino пропонує повноцінну цілодобову підтримку в онлайн-чаті або в телефонному режимі.

Також для вашої зручності створено зручний Telegram Bot, який повідомить вас про всі важливі події, нагадає про виграні фріспіни та нереалізовані можливості. А ще за його активацію ви отримаєте пакет фріспінів у крутій грі!

Будемо на зв’язку!

Обов'язково підпишіться на соцмережі SuperGra! Неймовірні історії успіху, огляди слотів, призи, вікторини та багато іншого чекають вас у Instagram та Telegram-каналі, мабуть, найкращого казино в Україні.

SuperGra Casino не дасть вам засумувати!

Не прогав свій шанс!

Грати та вигравати ще ніколи не було так просто! Реєстрація на SuperGra Казино займає всього хвилину-дві, адже авторизуватись можна за допомогою Bank ID. Поповнювати рахунок та отримувати виплати виграші також не буде проблемою. До ваших послуг підтримка карт Visa/Mastercard та систем Google Pay/Apple Pay.

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