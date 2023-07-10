SuperGra: онлайн-казино с уникальным геймплеем

Передовые gaming-механики и крутые слоты со всего мира в украинском лицензионном проекте

В Украине открылось SuperGra Casino – новое лицензионное казино. СуперГра Казино предлагает украинцам не только лучшие игры со всего мира, но и уникальные возможности для выигрыша. Сам того не подозревая, игрок становится участником ежедневного, еженедельного и ежемесячного розыгрышей с крутыми призами сразу после регистрации.

«Приветственный бонус»

Начать игру можно почти без вложений. До 500 гривен вы получите, установив мобильное приложение SuperGra. Кроме того, СуперГра Казино дает уникальный «Приветственный бонусный пакет». Его активация даст вам бонусы в размере до 650% (до 150 тысяч гривен) от суммы пополнения на первые пять депозитов!

SuperGra предлагает вам более 5000 азартных игр на любой вкус и настроение. Такой большой библиотекой немногие могут похвастаться не только в Украине, но и во всем мире! Те, кто уже играл в казино, найдут себе хиты от провайдеров с мировым именем – 3 Oaks, Playson, Pragmatic и многих других. Новички легко сориентируются благодаря удобному интерфейсу сайта и разделу «Коллекции».

Выиграй легко!

Все активности проходят в открытом формате и не требуют дополнительных регистраций и активаций. Всего несколько минут и вы участник «Розыгрыша», «Турнира» и «Миссии». Победители этих активностей определяются ежедневно и еженедельно.

Найти начисленные призы и бонусы можно в личном кабинете на официальном сайте SuperGra.

Среди призов есть как фриспины, так и реальные вещи — шлемы, плитоноски, тепловизоры, старлинки, рации и многое другое, не менее ценный товар. Экипируйтесь или отправляйте их тем, кто в этом больше нуждается. Также вам доступен денежный эквивалент призов (электронные денежные заменители) по их рыночной стоимости!

Еще более интересные сюрпризы ждут вас по истечении месяца. Именно сейчас на сайте проводятся розыгрыши с призовым фондом 700 000 гривен. Все, кто выполнит условия активности, могут выиграть фриспины, деньги (электронные денежные заменители) и гаджеты. Среди которых могут быть macbook, iPhone, Starlink и другие, не менее крутые вещи.

Вы не пропустите самое важное

Если это ваше первое знакомство с миром азарта, вам на помощь придут профи – SuperGra Casino предлагает полноценную круглосуточную поддержку в онлайн-чате или в телефонном режиме.

Также для вашего удобства создан удобный Telegram Bot, который сообщит вам обо всех важных событиях, напомнит о выигранных фриспинах и нереализованных возможностях. А еще при его активации вы получите пакет фриспинов в крутой игре!

Будем на связи!

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Не упусти свой шанс!

Играть и выигрывать никогда не было так просто! Регистрация на SuperGra Казино занимает всего минуту-две, ведь авторизироваться можно с помощью Bank ID. Пополнять счет и получать выплаты выигрыши также не станет проблемой. К вашим услугам поддержка карт Visa/Mastercard и систем Google Pay/Apple Pay.

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УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ

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