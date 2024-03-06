Суперечка між Макроном та Шольцем: політолог оцінив, чи будуть наслідки для України

Після лютневого саміту ЄС у Парижі та заяви про можливу відправку військ в Україну західні ЗМІ почали писати про сварку між президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцем. Однак для України, скоріш за все, негативних наслідків від цієї дискусії не буде.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України" .

На думку політолога Володимира Фесенка, для України негативних наслідків від деяких проявів дискусії між Макроном та Шольцем не буде.

"Зараз і в Парижі, і в Берліні розуміють, що нам треба допомогти. Головне, щоб вони швидше вирішували ці питання. Нагадаю, у 2022 році саме спільна позиція Шольца, Макрона та тодішнього прем'єра Італії Маріо Драгі вирішила питання про надання статусу кандидата на вступ до ЄС. Щодо військової допомоги протиріч немає, Макрон просто невдало обіграв історію з Taurus. Сподіваюся, обидва лідери зберігатимуть солідарність", - зазначив Фесенко.

За його словами, сьогодні відчувається нестача лідерства в Європі, яка звикла до парасольки у вигляді США та НАТО, а тепер не факт, що в потрібний момент вона розкриється. Особливо не готовий до лідерства Шольц, хоча для багатьох у Німеччині він виявився рішучішим у підтримці України, ніж від нього чекали.

"У нього немає авторитету, системності та політичної ваги, які були в Ангели Меркель. Але в чому проблема Макрона? Вдавати, що ти лідер, і бути ним по-справжньому - різні речі. Він не хоче чекати, біжить попереду паровоза та проголошує візіонерські ідеї. Це викликає певні ревнощі з боку німців, які звикли працювати інакше: погодити, оформити та діяти далі. Я не бачу великої проблеми в різниці політичних стилів, вона не критична. І Україні вона не завадить. У особистих стосунках Шольца та Макрона для нас проблеми немає. Реальна для нас проблема - у США та американському Конгресі", - зазначив політолог.

Суперечка між Макроном та Шольцем

Нещодавно Bloomberg заявило, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц не ладнають між собою. За даними видання, Макрон бачить Шольца як лідера без сміливості та амбіцій, а у Берліні президента Франції сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Те, що Шольц з Макроном не ладнають, визнали в розмові з Bloomberg і близькі помічники німецького канцлера. Там Макрона сприймають як монархічного діяча, який вміє лише видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Напруження між канцлером Німеччини та президентом Франції викликає занепокоєння серед німецьких соціал-демократів. Так, в партії Шольца попередили, що така суперечка небезпечна для України.

Зазначимо, що суперечка загострилася на саміті лідерів ЄС у Парижі, де Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Шольц відразу відкинув таку можливість.

Днями Макрон уточнив, що у питанні відправки військ "нічого не можна виключати". Але це означає лише початок дискусії про допомогу Україні на її території, а не те, що Париж серйозно розглядає таку можливість. На його думку, наближається момент, коли в Європі "доречно не бути боягузом", і партнерам треба активізуватися.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав заяву контрпродуктивною і такою, яка не допомагає вирішити проблеми допомоги Україні. Пізніше президент Франції зазначив, що не мав на увазі саме Берлін, а лише хотів "струсити" союзників.

Окрім того, за словами одного з учасників лютневого саміту ЄС у Парижі, Макрон заявив, що хоче розвіяти сумніви щодо здатності України чинити спротив. Але його слова були підірвані контекстом, які багато хто вважав зневажливим щодо Шольца у питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

"Багато тих, хто каже "ніколи" сьогодні, були тими ж людьми, які казали "ніколи танки, ніколи літаки, ніколи ракети великої дальності" два роки тому… Я знав світ, в якому Німеччина та Франція були згодні одна з одною", - сказав тоді французький президент.