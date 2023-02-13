Супербоул: "Канзас-Сіті" став чемпіоном НФЛ-2022

Супербоул LVII

"Філадельфія Іглз" – "Канзас-Сіті Чіфс" – 35:38

Усього ярдів набрано: 319 – 401. Пас: 226 – 326. Винесення: 93 – 75.

Розпочали команди на рівних, завершивши стартову чверть унічию (7:7). У другій 15-хвилинці додали "Іглз". Зусиллями Брауна, Елліотта й Хартса перед великою перервою філадельфійці створили гандикап на 10 пунктів.

Натомість у другій половині "Чіфс" перехопили ініціативу. Тачдаун Пачеко та додаткове очко Баткера в третій чверті дозволив канзасцям скоротити відставання до шести пунктів. У фінальній же 15-хвилинці тачдауни Тоні та Мура дозволили наздогнати "Іглз". Влучні ж удари Баткера додали в скарбничку "Канзас-Сіті" ще 5 очок.

Найціннішим гравцем Супербоула став квотербек "Чіфс" Патрік Махоумс. 27-річний футболіст раніше був визнаний MVP сезону загалом. Він вже ставав найкращим за підсумками Супербоула в 2020 році.

Для "Канзас-Сіті Чіфс" тріумф у Глендейлі став третім в історії. Раніше канзасці перемагали в Супербоулах 1969 і 2019 рр. Ще двічі "Чіфс" зазнавали поразки (1966, 2020).