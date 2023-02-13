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Супербоул: "Канзас-Сити" стал чемпионом НФЛ-2022

Фото: Патрик Махоумс стал MVP Супербоула LVII (facebook.com/NFL)
Автор: Антон Федорцив

В решающем матче Национальной футбольной лиги "Канзас-Сити Чифс" обыграли "Филадельфию Иглз" и оформили чемпионский титл по итогам сезона-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Супербоул LVII

"Филадельфия Иглз" – "Канзас-Сити Чифс" – 35:38

Всего ярдов набрано: 319 – 401. Пас: 226 – 326. Вынос: 93 – 75.

Начали команды на равных, завершив стартовую четверть вничью (7:7). Во второй 15-минутке добавили "Иглз". Усилиями Брауна, Эллиотта и Хартса перед большим перерывом филадельфийцы создали гандикап в 10 пунктов.

В свою очередь во второй половине "Чифс" перехватили инициативу. Тачдаун Пачеко и дополнительное очко Баткера в третьей четверти позволили канзасцам сократить отставание до шести пунктов. В финальной же 15-минутке тачдауны Тони и Мура позволили догнать "Иглз". Меткие же удары Баткера добавили в копилку "Канзас-Сити" еще 5 очков.

Самым ценным игроком Супербоула стал квотербек "Чифс" Патрик Махоумс. 27-летний футболист ранее был признан MVP сезона в целом. Он уже становился лучшим по итогам Супербоула в 2020 году.

Для "Канзас-Сити Чифс" триумф в Глендейле стал третьим в истории. Ранее канзасцы побеждали в Супербоулах 1969 и 2019 гг. Еще дважды "Чифс" потерпели поражения (1966, 2020).

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