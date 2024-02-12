Суперасистент зі "Сент-Луїса" став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Ветеран "Блюз" узяв безпосередню участь в розгромі "Монреаля" (7:2) на виїзді. Він віддав 5 результативних передач за матч.

"Сент-Луїс" шокував господарів двома шайбами в стартові п'ять хвилин. Круг приєднався до першої гольової атаки, що завершилася шайбою Торопченка. Другим відзначився Парайко. Далі стався обмін голами – на шайбу Сузукі "Блюз" відповіли голом Кайру в більшості після комбінації Круга та Томаса.

У другому періоді гості льоду обмежилися однією шайбою. Цього разу герой вечора допоміг відзначитися Вокеру. А в третій 20-хвилинці добили "Канадієнс" Томас, Нейборс і Кайру. Двом останнім асистував Круг. Шайба Армії загубилася у фестивалі "Сент-Луїса".

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Ванкувера" Джей Ті Міллер і вінгер "Сент-Луїса" Джордан Кайру. Перший закинув переможну шайбу в протистоянні з "Вашингтоном" (3:2 ОТ). Натомість другий оформив дубль проти "Монреаля".

Усі результати вечора в НХЛ: