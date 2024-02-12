ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суперасистент зі "Сент-Луїса" став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Монреаль, Понеділок 12 лютого 2024 10:52
UA EN RU
Суперасистент зі "Сент-Луїса" став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Торі Круг оформив 5 асистів за один поєдинок (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив оборонця "Сент-Луїс Блюз" Торі Круга першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Ветеран "Блюз" узяв безпосередню участь в розгромі "Монреаля" (7:2) на виїзді. Він віддав 5 результативних передач за матч.

"Сент-Луїс" шокував господарів двома шайбами в стартові п'ять хвилин. Круг приєднався до першої гольової атаки, що завершилася шайбою Торопченка. Другим відзначився Парайко. Далі стався обмін голами – на шайбу Сузукі "Блюз" відповіли голом Кайру в більшості після комбінації Круга та Томаса.

У другому періоді гості льоду обмежилися однією шайбою. Цього разу герой вечора допоміг відзначитися Вокеру. А в третій 20-хвилинці добили "Канадієнс" Томас, Нейборс і Кайру. Двом останнім асистував Круг. Шайба Армії загубилася у фестивалі "Сент-Луїса".

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Ванкувера" Джей Ті Міллер і вінгер "Сент-Луїса" Джордан Кайру. Перший закинув переможну шайбу в протистоянні з "Вашингтоном" (3:2 ОТ). Натомість другий оформив дубль проти "Монреаля".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Монреаль" – "Сент-Луїс" – 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)
  • "Вашингтон" – "Ванкувер" – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

До слова, земляки "Сент-Луїса" з "Канзас-Сіті Чіфс" виграли Супербоул НФЛ у фіналі проти "Сан-Франциско 49".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні
Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги