Суперасистент зі "Сент-Луїса" став головною зіркою вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив оборонця "Сент-Луїс Блюз" Торі Круга першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Ветеран "Блюз" узяв безпосередню участь в розгромі "Монреаля" (7:2) на виїзді. Він віддав 5 результативних передач за матч.
"Сент-Луїс" шокував господарів двома шайбами в стартові п'ять хвилин. Круг приєднався до першої гольової атаки, що завершилася шайбою Торопченка. Другим відзначився Парайко. Далі стався обмін голами – на шайбу Сузукі "Блюз" відповіли голом Кайру в більшості після комбінації Круга та Томаса.
У другому періоді гості льоду обмежилися однією шайбою. Цього разу герой вечора допоміг відзначитися Вокеру. А в третій 20-хвилинці добили "Канадієнс" Томас, Нейборс і Кайру. Двом останнім асистував Круг. Шайба Армії загубилася у фестивалі "Сент-Луїса".
До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Ванкувера" Джей Ті Міллер і вінгер "Сент-Луїса" Джордан Кайру. Перший закинув переможну шайбу в протистоянні з "Вашингтоном" (3:2 ОТ). Натомість другий оформив дубль проти "Монреаля".
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Монреаль" – "Сент-Луїс" – 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)
- "Вашингтон" – "Ванкувер" – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
До слова, земляки "Сент-Луїса" з "Канзас-Сіті Чіфс" виграли Супербоул НФЛ у фіналі проти "Сан-Франциско 49".
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