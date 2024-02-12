Суперассистент из "Сент-Луиса" стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Ветеран "Блюз" принял непосредственное участие в разгроме "Монреаля" (7:2) на выезде. Он отдал пять результативных передач за матч.

"Сент-Луис" шокировал хозяев двумя шайбами в стартовые пять минут. Круг присоединился к первой голевой атаке, завершившейся шайбой Торопченко. Вторым отличился Парайко. Далее последовал обмен голами – на шайбу Сузуки "Блюз" ответили голом Кайру в большинстве после комбинации Круга и Томаса.

Во втором периоде гости льда ограничились одной шайбой. В этот раз герой вечера помог отличиться Уокеру. А в третьей 20-минутке добили "Канадиенс" Томас, Нейборс и Кайру. Двум последним ассистировал Круг. Шайба Армии затерялась в фестивале "Сент-Луис".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Ванкувера" Джей Ти Миллер и вингер "Сент-Луиса" Джордан Кайру. Первый забросил победную шайбу в противостоянии с "Вашингтоном" (3:2 ОТ). В свою очередь второй оформил дубль против "Монреаля".

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