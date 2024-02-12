ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суперассистент из "Сент-Луиса" стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Монреаль, Понедельник 12 февраля 2024 10:52
UA EN RU
Суперассистент из "Сент-Луиса" стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Тори Круг оформил 5 ассистов за один поединок (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил защитника "Сент-Луис Блюз" Тори Круга первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Ветеран "Блюз" принял непосредственное участие в разгроме "Монреаля" (7:2) на выезде. Он отдал пять результативных передач за матч.

"Сент-Луис" шокировал хозяев двумя шайбами в стартовые пять минут. Круг присоединился к первой голевой атаке, завершившейся шайбой Торопченко. Вторым отличился Парайко. Далее последовал обмен голами – на шайбу Сузуки "Блюз" ответили голом Кайру в большинстве после комбинации Круга и Томаса.

Во втором периоде гости льда ограничились одной шайбой. В этот раз герой вечера помог отличиться Уокеру. А в третьей 20-минутке добили "Канадиенс" Томас, Нейборс и Кайру. Двум последним ассистировал Круг. Шайба Армии затерялась в фестивале "Сент-Луис".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Ванкувера" Джей Ти Миллер и вингер "Сент-Луиса" Джордан Кайру. Первый забросил победную шайбу в противостоянии с "Вашингтоном" (3:2 ОТ). В свою очередь второй оформил дубль против "Монреаля".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Монреаль" – "Сент-Луис" – 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)
  • "Вашингтон" – "Ванкувер" – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

К слову, земляки "Сент-Луиса" из "Канзас-Сити Чифс" выиграли Супербоул НФЛ в финале против "Сан-Франциско 49".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов
DAILY
Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи
Милан Лелич, Юрий Дощатов, Юлия Акимова Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи