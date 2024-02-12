Суперассистент из "Сент-Луиса" стал главной звездой вечера НХЛ: видео
Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил защитника "Сент-Луис Блюз" Тори Круга первой звездой игрового вечера регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Ветеран "Блюз" принял непосредственное участие в разгроме "Монреаля" (7:2) на выезде. Он отдал пять результативных передач за матч.
"Сент-Луис" шокировал хозяев двумя шайбами в стартовые пять минут. Круг присоединился к первой голевой атаке, завершившейся шайбой Торопченко. Вторым отличился Парайко. Далее последовал обмен голами – на шайбу Сузуки "Блюз" ответили голом Кайру в большинстве после комбинации Круга и Томаса.
Во втором периоде гости льда ограничились одной шайбой. В этот раз герой вечера помог отличиться Уокеру. А в третьей 20-минутке добили "Канадиенс" Томас, Нейборс и Кайру. Двум последним ассистировал Круг. Шайба Армии затерялась в фестивале "Сент-Луис".
В топ-тройку звезд также попали форвард "Ванкувера" Джей Ти Миллер и вингер "Сент-Луиса" Джордан Кайру. Первый забросил победную шайбу в противостоянии с "Вашингтоном" (3:2 ОТ). В свою очередь второй оформил дубль против "Монреаля".
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Монреаль" – "Сент-Луис" – 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)
- "Вашингтон" – "Ванкувер" – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
К слову, земляки "Сент-Луиса" из "Канзас-Сити Чифс" выиграли Супербоул НФЛ в финале против "Сан-Франциско 49".
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