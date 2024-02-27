UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сунака відповіли, чи є плани Британії щодо відправлення військ в Україну

Фото: чи є плани Британії щодо відправлення військ в Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Британія не має планів великомасштабного розміщення військ в Україні.

Про це заявив 27 лютого речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Крім невеликої кількості особового складу, який у нас є в країні для підтримки збройних сил України, у нас немає жодних планів щодо великомасштабного розгортання!" - заявив журналістам представник британської адміністрації.

Він також нагадав, що велика кількість українських військовослужбовців проходить підготовку у Великій Британії, а Лондон підтримував Київ обладнанням та матеріалами.

Що відомо про відправку військ країн Заходу в Україну

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні. Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.

Зазначимо, що наразі проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості. Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає", незважаючи на всебічну допомогу Києву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВеликобританіяВійна в Україні