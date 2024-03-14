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Сунака можуть зняти з посади перед виборами до парламенту, - Bloomberg

Фото: прем'єр британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Члени кабінету міністрів Великої Британії обговорюють можливість замінити прем'єр-міністра Ріші Сунака на посаді глави уряду країни перед виборами до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про Ріші Сунака

42-річний Ріші Сунак став наймолодшим премʼєр-міністром Великої Британії за більш як 200 років. Він змінив на цій посаді Ліз Трасс, яка пробула на посаді менш як два місяці - це найкоротший термін у британській історії.

Сунак неодноразово підтверджував підтримку Україні. За час перебування на посаді між країнами зокрема було підписано угоду про гарантії безпеки.

Це була перша двостороння угода в межах декларації про підтримку України, ухвалену під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Документ складається з 9 частин і передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки, а його термін дії - десять років з можливістю продовження. Докладніше про те, що саме передбачають британські гарантії безпеки - писало РБК-Україна в окремому матеріалі.

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ВеликобританіяРіші Сунак