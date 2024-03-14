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Сунака могут снять с должности перед выборами в парламент, - Bloomberg

Фото: премьер британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Члены кабинета министров Великобритании обсуждают возможность заменить премьер-министра Риши Сунака на посту главы правительства страны перед выборами в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о Риши Сунаке

42-летний Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании за более чем 200 лет. Он сменил на этом посту Лиз Трасс, которая пробыла на посту менее двух месяцев - это самый короткий срок в британской истории.

Сунак неоднократно подтверждал поддержку Украине. За время пребывания в должности между странами в частности было подписано соглашение о гарантиях безопасности.

Это было первое двустороннее соглашение в рамках декларации о поддержке Украины, принятой во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и государствами, которые к ним присоединились.

Документ состоит из 9 частей и предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки, а его срок действия - десять лет с возможностью продления. Более подробно о том, что именно предусматривают британские гарантии безопасности - писало РБК-Украина в отдельном материале.

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ВеликобританияРиши Сунак